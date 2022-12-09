روسيا تشيد بدور #المملكة في #تبادل_الأسرى بين موسكو وواشنطن #عاجل

أشاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بدور المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات في عملية مبادلة الروسي فيكتور بوت، والأمريكية بريتني جرينر .

كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس الخميس، أن إجراءات تبادل السجينين اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة وروسيا، جرت في مطار أبو ظبي.

وقال بيسكوف: "يمكننا أن نقدر تقديرا عاليا دور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كانت وزارتا الخارجية السعودية والإماراتية، أعلنتا في بيان مشترك أمس نجاح الوساطة التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في عملية تبادل السجينين.

وأكد البيان أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، بالولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الخميس.