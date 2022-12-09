بريطانيا: #روسيا تقصف البنية التحتية الأوكرانية بطائرات مسيرة إيرانية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة: إنه بعد توقف عدة أسابيع، استأنفت القوات الروسية هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية، باستخدام طائرات مسيرة إيرانية.

وأوضحت الوزارة، في آخر تحديث استخباراتي لها، أنه إذا تم التحقق من صحة التقارير، فإن ذلك سيعني أن روسيا حصلت على إمدادات جديدة، طبقا للبيان.

ومن المحتمل أن تكون روسيا قد استخدمت سابقا مخزونها السابق من مئات من الطائرات المسيرة طراز "شاهد 131" و"شاهد136-" وما تسمى بطائرات "كاميكازاي" المسيرة.

كانت الاستخبارات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنه تم إسقاط 17 طائرة مسيرة، بما في ذلك 14 طائرة طراز "شاهد136-" وأنه تم استخدام طائرات "كاميكازاي" المسيرة لمهاجمة منطقتي "زابوريجيا" و"دنيبرو".

وتابعت: إذا تم تأكيد الهجمات الجديدة، فمن المحتمل أن تستأنف روسيا هجمات بطائرات "كاميكازاي" التي تم تسليمها حديثا، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع البريطانية.

يشار إلى أن روسيا نفت استخدام طائرات مسيرة إيرانية في هجماتها في أوكرانيا ، من جانبها نفت طهران تزويد موسكو لاستخدامها في الحرب.

ومنذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، في نهاية فبراير الماضي، تنشر وزارة الدفاع البريطانية معلومات حول مسار الحرب، على أساس يَومي، مستشهدة بمعلومات استخباراتية.