الذهب يصعد مع هبوط #الدولار وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة وسلسلة اجتماعات لبنوك مركزية مع التركيز على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1800.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1256 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1812.80 دولار.

وينتهي اجتماع البنك المركزي الأمريكي، الذي يستمر يومين، في 14 ديسمبر، ومن المتوقع أن يعلن صناع السياسات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات متعلقة بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الرئيسية المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.10 دولار، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1004.27 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاديوم فاستقر عند 1927.25 دولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.