لانتهاكات حقوقية.. #بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين في #روسيا و #إيران

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 30 شخصا حول العالم منهم مسؤولون من روسيا وإيران وميانمار تعتبرهم ضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو متورطين في قضايا فساد.

وجاءت تلك الخطوة بعد يوم من إعلان فرنسا عن خطط لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضمن حملتها الأمنية على الاحتجاجات الشعبية بها فضلا عن توريدها طائرات مسيرة إلى روسيا.

وقالت الحكومة البريطانية: إن العقوبات جاءت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بمناسبة يوم مكافحة الفساد ويوم حقوق الإنسان العالمية وشملت أفرادا متورطين في أنشطة تشمل تعذيب السجناء وحشد القوات لاغتصاب المدنيين.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: "اليوم، تتوسع عقوباتنا لكشف من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية".

ومن بين المستهدفين بالعقوبات الكولونيل الروسي راميل إيباتولين قائد الفرقة 90 دبابات التي شاركت في القتال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وقالت الحكومة إن هناك اتهامات عديدة وردت ضد أعضاء في الفرقة 90 دبابات تشمل إدانة لفتنانت كبير بارتكاب انتهاكات جنسية في أوكرانيا خلال الصراع.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على عشرة مسؤولين إيرانيين على صلة بنظام السجون الإيراني، ومن بينهم ستة تربطهم صلة بالمحاكم المسؤولة عن محاكمة المحتجين وإصدار أحكام عليهم تشمل الإعدام.

واندلعت احتجاجات في أنحاء إيران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها وتحولت تلك الاحتجاجات إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على غلام رضا ضيائي وعلي جهارمحالي المديرين السابقين لسجن إيفين في طهران، وقالت إن السجن معروف بسوء معاملة المحتجزين سواء كانوا إيرانيين أو أجانب.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات التي تستهدف أفرادا وكيانات في 11 دولة هي الأكبر التي تفرضها بريطانيا دفعة واحدة.