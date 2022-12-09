مهرجان_الإبل.. البكرة “بنايد” تفوز بالمركز الأول في شوط فئة دق أصايل

حصدت الفردية "بنايد" التي تعود ملكيتها للمشارك الإماراتي خميس ماجد المنصوري المركز الأول في شوط فئة دق أصايل .

وجاء في المركز الثاني العماني بشار غالب الرشيدي في البكرة " بركاء الصومحان" فيما حصد المركز الثالث العماني حمد ناصر سعيد المالكي ، وحقق المركز الرابع الإماراتي خميس طارش حمدان المنصوري عبر البكرة "الوثبة ".

ونال المركز الخامس العماني ناصر حمد خلفان المعولي بالبكرة " الظفره هجن المعولي .