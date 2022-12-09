ولي العهد يلتقي رئيس وزراء العراق على هامش قمة الرياض العربية الصينية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، وذلك على هامش انعقاد "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" المنعقدة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزها.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضره من الجانب العراقي، وزير الخارجية الدكتور فؤاد محمد حسين، ووزير النفط حيان عبدالغني، ورئيس هيئة الاستثمار سالار محمد أمين، ووزير التجارة أثير الغريري، والسفير العراقي لدى المملكة عبدالستار الجنابي وعدد من المسؤولين.