ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش قمة الرياض

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وذلك على هامش انعقاد (قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية) المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر.

فيما حضره من الجانب السوداني، وزير المالية والتخطيط الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الخارجية المكلف علي الصادق علي، ومدير مكتب الرئيس اللواء ركن الصادق إسماعيل، والسفير السوداني لدى المملكة عادل بشير حسن، والسفير السوداني لدى مصر محمد الياس.