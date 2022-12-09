تنبيه مهم من “أمن الطرق” للسائقين بمنطقة #الرياض

أصدر أمن الطرق تنبيهًا مهمًا لمستخدمي الطرق في منطقة الرياض.

وقال أمن الطرق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (العاصمة الرياض-المزاحمية-حريملاء)، نود التنويه بأن المنطقة تشهدُ متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، متمنين السلامة للجميع".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (البجادية- الحريق- الخرج- الدرعية)، نود التنويه بأن المنطقة تشهدُ أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".