الاتحاد الأوروبي: البرنامج النووي الإيراني دخل منحى خطيرا

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يرى الاتحاد الأوروبي أن البرنامج النووي الإيراني دخل منحى خطيرا.

وتجرى مباحثات أوروبية معمقة حول الأزمة مع إيران.

وقال الاتحاد الأوروبي حسب قناة "العربية"، إن تزويد إيران لروسيا بالمسيّرات يعد انتهاكا خطيرا.

وأضاف أن العقوبات الجديدة على إيران بشأن قمع الاحتجاجات وتزويد روسيا بالمسيّرات، مشيرا إلى أنه سوف يصدر يوم الإثنين حزمتين من العقوبات ضد إيران.

وطالب الاتحاد الأوروبي إيران بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية.

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى وقف تزويد جهات حكومية بالمسيّرات.