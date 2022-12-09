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الأخبار المحلية

الموارد البشرية تدعم منح كبار السن بطاقة موسم الرياض

10 ديسمبر 2022 · < 1 minute
الموارد البشرية
الموارد البشرية

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشراكتها مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي بدورها تعاونت مع الهيئة العامة للترفيه لإطلاق (بطاقة موسم الرياض) لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

وتخول البطاقة كبار السن الذين تنطبق عليهم الشروط، للدخول إلى (8) مناطق في الموسم من اختيارهم بشكل مجاني.

يذكر أن هذه البطاقات تأتي في إطار التعاون القائم بين الجهات المذكورة، وحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل نظام حقوق كبير السن ورعايته، وتمكين الجهات والأفراد من المسؤولية المجتمعية.

 

 