طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة عند 6 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت ، درجات الحرارة في المملكة.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 6 درجات ، كما سجلت تبوك والقريات 7 درجات، وسجلت أبها وحائل والباحة وحفر الباطن ورفحاء وعرعر 8 درجات ، وسجلت سكاكا 9 درجات.

سيول

وتوقع المركز ،أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

أمطار رعدية

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس ، تهيئ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مسبوقة برياح نشطة.

الضباب

وأضاف المركز أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك على حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: