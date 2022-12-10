6 نصائح من #الدفاع_المدني عند هطول #الأمطار.. تعرف عليها

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم السبت من الأمطار وتجمعات المياه، مؤكدة على ضرورة الحذر والانتباه.

ووجه الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر عدة نصائح عند هطول الأمطار، وهي ما يلي:

_لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

_لا تجازف بتجاوز مجاري السيول لأنه يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.

_عدم الاقتراب من تجمعات المياه.

_عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

_اتبع المسارات والطرق الرئيسة والمستخدمة قدر الإمكان.

_قد تغطي المياه جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسراً فيلزم الحذر والانتباه.

وفي وقت سابق، أشارت إدارة المرور إلى أن لعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها عقوبة تصل إلى 10 آلاف ريال.