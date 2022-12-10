أوكرانيا: إسقاط 10 طائرات بدون طيار تابعة للقوات #الروسية

أعلنت قوات الدفاع الأوكرانية، أن سلاح الجو أسقط 10 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الروسية فوق مناطق خيرسون وميكولايف وأوديسا.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم، أن القوات الروسية هاجمت جنوب أوكرانيا بطائرات بدون طيار، وتمكنت القوات الجوية الأوكرانية اللية الماضية من اسقاط عشر طائرات بدون طيار.

كما ذكر بيان هيئة الأركان الأوكرانية، أن قوات الدفاع تصدت لهجمات روسية قرب 13 مستوطنة، أمس، وقال البيان أن القوات الروسية شنت خمس هجمات صاروخية وحوالي 20 غارة جوية، وفتحت النار باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الانطلاق إم.إل.آر.إس أكثر من 60 مرة.

وذكرت الوكالة أن القوات الروسية مازالت تشن ضربات صاروخية على نظام الطاقة في أوكرانيا والبنية التحتية الحساسة في مختلف أنحاء البلاد.

كما قصفت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية أربعة مواقع قيادة روسية وخمس مجموعات من الأفراد والذخيرة والمعدات العسكرية.

ورغم مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تبدو آمال وقف المواجهات بين البلدين غير ممكنة، في ظل تباعد المواقف بين موسكو وكييف، وتمسّك كل طرف بمطالبه التي يراها مشروعة قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات .