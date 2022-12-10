الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة على 4 مناطق حتى الثامنة مساءً

وجه المركز الوطني للأرصاد مجموعة من التنبيهات المتقدمة بشأن فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق حتى الثامنة مساء اليوم.

وتوقع «الأرصاد» في بيان، اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، يصاحبها أتربة مثارة، وذلك في كل من: «الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة»، وذلك حتى الثامنة مساء اليوم.

وتوقع المركز أيضاً هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يصاحبها أتربة مثارة، تشمل الآتي: «النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل»، حتى الثامنة مساءً.

وفي عسير أيضاً، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى السابعة مساء اليوم، على كل من: «أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراى عبيده وظهران والجنوب».

أما منطقة مكة المكرمة فتشمل التوقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الثامنة مساءً، تشمل «العرضيات».

ولا يختلف الأمر في المنطقة الشرقية، التي يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على كل من: «الأحساء والبطحاء والعديد وبقيق وحرض وخريص وسلوى»، حتى الثامنة مساء اليوم.