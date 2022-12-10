التشكيل المتوقع.. مبابي يقود هجوم فرنسا أمام إنجلترا في المونديال #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

استقر ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، على تشكيل الديوك الذي يواجه إنجلترا، في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب فرنسا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: فاران، أوباميكانو، كوندي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أنطوان جريزمان، رابيو، تشواميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مواجهة فرنسا وإنجلترا، الفائز من مواجهة المغرب والبرتغال، في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.