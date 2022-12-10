ارتفاع واردات #المملكة السلعية إلى 60 مليار ريال في سبتمبر 2022

ارتفعت واردات المملكة السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 60.05 مليار ريال، بنحو 27% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2021.

وتراجعت الواردات من السلع مقارنة بشهر أغسطس 2022 بنحو 3.46 مليار ريال وبنسبة 5%، وذلك حسب بيانات هيئة الإحصاء.

ويعود ارتفاع واردات المملكة خلال شهر سبتمبر 2022 إلى ارتفاع وارداتها من آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها" بقيمة 2 مليار ريال وبنسبة 20%، وارتفع الواردات من "عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة" بقيمة 3.64 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع عدة أقسام أخرى.

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 11.86 مليار ريال وبنسبة 20% من إجمالي قيمة لواردات خلال شهر سبتمبر 2022، تلتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 12% و7% على التوالي.

وشكلت أهم 10 دول التي تم الاستيراد منها نحو 61.3% من إجمالي الواردات ما يعادل 36.8 مليار ريال