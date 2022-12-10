سر احتفال ميسي بهذه الطريقة أمام فان جال في لقاء الأمس

احتفال مثير للجدل قام به ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام هولندا فى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وتأهل الأرجنتين بعد الفوز على هولندا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 - 3، بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 2 - 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "لوسيل".

وعقب المباراة توجه ميسي صوب دكة بدلاء هولندا ليقوم باحتفاله أمام لويس فان جال، المدير الفني لمنتخب الطواحين، قبل أن يظهر ميسي غاضباً فى تصريحات حول أسلوب لعب المدرب الهولندي فان جال، فقال، "فان جال يقول إن فريقه يلعب بطريقة جيدة، ولكن ما شاهدناه هو اعتماده على لاعبين طوال القامة فقط، والاعتماد بشكل كلى على عرضيات عشوائية".

وبحسب تقارير، فإن ميسي احتفل بهذه الطريقة أمام فان جال مساندة لصديقه خوان ريكيلمي الذى انتهت مسيرته سريعًا فى برشلونة على يد المدرب الهولندى، فان جال قال وقتها أن أسلوب لعب ريكيلمي لا يتناسب مع خططه، وإن إدارة برشلونة هي من تعاقدت مع اللاعب، في حين إنه كان بيفضل استقطاب لاعب أرجنتيني آخر وهو كيلي جونزاليس.

وفسرت صحيفة OLE الأرجنيتينة احتفال ميسي بالقول، إن قائد "التانجو" سعى لرد الاعتبار لمواطنه ريكيلمي بعدما تعرض لسوء معاملة من المدرب الهولندى خلال فترة عملهما معا في نادي برشلونة.

وأضافت أن فان جال كان لا يشرك ريكيلمي في مركزه الأصلي، وهاجمه مرارا فى وسائل الإعلام، الأمر الذى أجبره على الرحيل وقتها لنادي فياريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصريحات النارية التى أدلى بها فان جال قبل مباراة الأرجنتين زادت من حالة الاحتقان، ودفعت ميسي لمحاولة الرد، فآثر تكرار احتفال ريكيملي أمام المدرب الهولندى المخضرم.