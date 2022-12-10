التفاصيل الكاملة في وفاة صحفي أمريكي أثناء مباراة هولندا والأرجنتين

توفى الصحفي الأمريكي جرانت وال، أثناء تغطيته لمباراة الأرجنتين ضد هولندا والتي أقيمت أمس ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

أوضحت شبكة "سي إن إن" أن الصحفي الأمريكي جرانت وال تعرض لأزمة صحية في المنطقة المخصصة للصحفيين، وتلقى العلاج الطبي الفوري بالفعل، ثم تم نقله إلى إحدى المستشفيات في قطر قبل أن يتوفى.

أشارت الشبكة إلى أن الصحفي الأمريكي اشتكى من ضيق في صدره قبل 4 أيام من وفاته، وطلب المساعدة من العيادة الطبية في المركز الإعلامي الخاص بكأس العالم بقطر، معتقدا أنه مصاب بالتهاب الشعب الهوائية، وشعر بالتحسن بالفعل بعدما تلقى العلاج، ولكن خلال تغطيته للقاء الأرجنتين ضد هولندا شعر بوعكة صحية أخرى، نُقل على إثرها المستشفى قبل أن يتوفى.

ويُعد جرانت وال من أبرز الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام بتغطية 8 بطولات متتالية لكأس العالم، وقام الصحفي الأمريكي بتدعيم المثليين جنسيا منذ بداية كأس العالم 2022، الأمر الذي تسبب في أزمة له وتم منعه من دخول إحدى المباريات الخاصة بأمريكا في البطولة خلال دور المجموعات قبل أن يتوفى اليوم.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح، فيما حقق منتخب كرواتيا الفوز على البرازيل بركلات الترجيح ليصعد لمواجهة الأرجنتين في نصف النهائي.