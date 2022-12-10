بعد تحذير «تؤدي إلى الوفاة».. كيف تحصل على لقاح #الإنفلونزا؟ #عاجل

كشفت وزارة الصحة عن طريقة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس «الإنفلونزا الموسمية»، بعد تحذيرها من زيادة انتشاره في المملكة خلال الوقت الحالي، إلى جانب زيادة معدلات دخول المصابين بها إلى غرف الطوارئ والعناية المركزة.

وكان الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد شدد على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، في ظل أن نشاط الفيروس خلال هذه الأيام أقوى من العامين الماضيين، وهناك زيادة في حالات العناية المركزة والطواريء بالمملكة بسببه، محذراً من أن الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي للوفاة.

وذكرت «الصحة» على «تويتر»، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، توفر لقاح «الإنفلونزا الموسمية»، داعية إلى سرعة الحجز والحصول على اللقاح، من أجل حماية نفسك وعائلتك.

وبينت خطوات حجز موعد للحصول على اللقاح، وهي كالتالي:

- تحميل تطبيق «صحتي»، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- اختر «المواعيد» لحجز موعد.

- اختر «حجز موعد».

- اختيار خدمة «لقاح الإنفلونزا الموسمية».

- اكمل الطلب بالضغط على «التالي».