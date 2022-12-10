230 #وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني #وظائف_شاغرة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 230 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، جدة، الأحساء، الطائف، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- فني حاسب أول (3 وظائف).

2- مسؤول نظم.

3- مسؤول شبكات LAN.

4- أخصائي سلامة (وظيفتان).

5- فني صوتي ومرئي.

6- مراقب سلامة (وظيفتان).

7- أخصائي دعم فني.

8- رجل إطفاء.

7- فني مختبر الأسنان.

8- فني مختبر (20 وظيفة).

9- فني صيدلة (16 وظيفة).

10- أخصائي علاج طبيعي (4 وظائف).

11- مهندس خدمة الرعاية الصحية.

12- مساعد صيدلي.

13- وظائف تمريض.

14- وظائف طبية (مُتعددة.

.. وأخرى.

أماكن العمل:

– (الرياض، جدة، الأحساء، الطائف، المدينة المنورة).

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب): اضغط هنا