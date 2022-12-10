الراكراكي يعلن تشكيل المغرب لمباراة البرتغال في كأس العالم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي مونديال قطر 2022، لقاء منتخب المغرب في مواجهة نظيره المنتخب البرتغالي، في قمة المونديال في إطار مواجهات الدور ربع نهائي كأس العالم، في استضافة استاد الثمامة.

وقد نجح أسود الأطلس في تخطي المنتخب الإسباني من دور ثمن نهائي المونديال بعد أن حقق الفوز بثلاثية نظيفة دون رد من ركلات الترجيح.

تشكيل المغرب ضد البرتغال:

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي تشكيل فريقه استعدادا لملاقاة البرتغال، ليأتي التشكيل الرسمي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد الياميق، رومان سايس، يحيي عطية الله.

في خط الوسط : سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي.

في خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

جدير بالذكر من المقرر أن يتأهل الفائز من هذه المباراة للدور نصف النهائي من مونديال قطر، وأن يلتقي مع المنتصر من لقاء فرنسا وإنجلترا.