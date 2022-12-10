رونالدو على مقاعد بدلاء البرتغال أمام المغرب في كأس العالم

يلتقي المنتخب البرتغالي ضد نظيره المنتخب المغربي، في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة، في استضافة استاد الثمامة، في إطار منافسات الدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقد تأهل المنتخب البرتغالي بعد أن نجح في إقصاء منتخب سويسرا من ثمن نهائي المونديال بسداسية لهدف.

تشكيل البرتغال ضد المغرب :

ومن جانبه أعلن فرناندو سانتوش، المدير الفني للمنتخب البرتغالي تشكيل فريقه، استعدادا لملاقاة أسود الأطلس، وقد جاء التشكيل الرسمي مكون من :

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: رفائيل جيريرو، روبن دياز، بيبي، ديوجو دالوت.

في خط الوسط: برناردو سيلفا، روبن نيفيز، أوتافيو.

في خط الهجوم: جواو فيليكس، جونزالو راموس، برونو فرنانديز.