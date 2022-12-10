مصرع شخص وفقدان ١٢ آخرين جراء انفجار مبنى سكني في #بريطانيا

لقي شخص مصرعه وفُقد 12 آخرين على الأقل، جراء انفجار لم تُعرف طبيعته بعد في مبنى سكني بجزيرة جيرسي الواقعة في القنال الإنجليزي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشرطة في جزيرة جيرسي قولها: «تلقينا تقارير عن انفجار كبير في مبنى سكني حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، اليوم السبت».

وأضافت الشرطة أنه «وفقا للمعلومات الأولية، أسفر الانفجار عن وفاة شخص وفقد 12 آخرين على الأقل».

وأوضحت أنه تم نقل إثنين من الجرحى إلى المستشفى، مشيرة إلى أن قوات الطوارئ ما زالت تبحث عن ناجين في مكان الحادث.

ويقع المبنى الذي حدث فيه الانفجار بالقرب من المرفأ في سانت هيلير عاصمة الجزيرة.