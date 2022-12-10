استشاري يجيب: لماذا #الإنفلونزا أكثر خطورة هذا العام؟ (فيديو) #عاجل

كشف الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض المعدية، عن أسباب خطورة الإنفلونزا هذا العام، وتحذير وزارة الصحة من انتشارها وحدة الإصابة بها مقارنة بالعامين الماضيين.

وأرجع «باهبري» في مداخلة مع قناة «العربية» ذلك إلى ضعف المناعة وغياب تكون أجسام مضادة لـ«الإنفلونزا الموسمية» في أجسادنا خلال العامين الماضيين، بسبب جلوسنا في منازلنا وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس «كورونا».

وأضاف: «خلال جائحة كورونا، كنا موجودين في بيوتنا، وكان فيه كمامات وغياب لأخذ لقاح الإنفلونزا، ما أدى إلى عدم تكون أجسام مضادة تتعرف على الإنفلونزا في أجسادنا، وهو ما يفسر الأعراض الشديدة التي تصيب معظم المصابين بها في الوقت الحالي».

كما اتفق مع مقدم الفقرة الإخبارية في أن جينات هذه الإنفلونزا الموسمية منقولة من أحد أجيال «الإنفلونزا الإسبانية» في 1918.

وأشار إلى أن الإنفلونزا الموسمية كانت تؤدي إلى وفاة مئات الألوف في العالم كله من قبل جائحة فيروس «كورونا»، خاصة بين كبار السن أو المصابين بعدة أمراض.

وكان الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد شدد على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، في ظل أن نشاط الفيروس خلال هذه الأيام أقوى من العامين الماضيين في المملكة، وهناك زيادة في حالات العناية المركزة والطواريء بسببه، محذراً من أن الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي للوفاة.