عرض فرص الاستثمار في الترفيه على مستثمرين عالميين في #كاتاليز_السعودية

تنظم وزارة الاستثمار نسخة جديدة من فعاليات «كاتاليز السعودية- Catalyze Saudi»، التي تهدف لعرض فرص الاستثمار في قطاعات الترفيه والألعاب والضيافة في المملكة على المستثمرين العالميين.

وانطلقت الفعالية في مدينة العلا، أمس الجمعة الموافق 9 ديسمبر الجاري، وتتواصل على مدار يومي السبت والأحد في العاصمة الرياض، حيث يجتمع رواد الأعمال والمستثمرون العالميون من قطاع الترفيه، لحضور الحدث الذي يهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار الجريء والاستثمار الخاص وغيرها من فرص الشراكة الاستثمارية في المملكة.

ويهدف برنامج «كاتاليز السعودية» إلى ربط القادة الحكوميين وشركات الابتكار الناشئة والمستثمرين والمؤسسات والشركات العائلية الرائدة لدعم نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال؛ وتوفير بيئة محفزة لها لممارسة أعمالها في المملكة من خلال ربطها بالتمويل العالمي والخبرة وشبكات الاستثمار السياحي والترفيهي.

وتتماشى فعاليات «كاتاليز السعودية» مع هدف المملكة المتمثل في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35% بحلول 2030.

وأطلقت المملكة برنامج «كاتاليز» في مارس 2022، بمشاركة دولية واسعة من مؤسسات وشركات وشخصيات عالمية، من بينهم عمدة ميامي فرانسيس سواريز، والموسيقار العالمي ديفيد جروتمان، وريو فرديناندز، وتود إنجليش، إضافة إلى «ليبرتي سيتي» الأمريكية و«أنيموكا براندز» و«نفوتبول» و«فالي بانك» و«جينكو بيووركس» و«ورنر ميوزيك» و«فيرناندو جاريباي»، وغيرها من الأسماء العالمية المعروفة في مجال الترفيه والرياضة والفن.

وتركز النسخة الحالية من فعاليات «كاتاليز السعودية» على دعم مستقبل صناعة الترفيه في المملكة،و يناقش ضيوف الفعالية الفرص المتاحة في مجموعة من القطاعات ذات الصلة بصناعة الترفيه مثل الألعاب والإعلام والموسيقى والرياضة، والتصميم، والسياحة، والضيافة.

وبصفتها الجهة المضيفة للحدث، تنظم وزارة الاستثمار وفي إطار خططها التي تهدف إلى الترويج للمملكة كوجهة استثمارية عالمية، مناقشات طاولة مستديرة مع رواد الأعمال والمستثمرين العالميين والسعوديين، كما ستوفر للمشاركين فرص التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة.