فريق كرة قدم نسائي من #الباحة يشارك في «كأس العالم».. ما القصة؟

حظي الفريق النسائي لكرة القدم في منطقة الباحة باهتمام ورعاية ودعم من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير الباحة، بما يحقق رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة في جميع المجالات ومنها الرياضية.

ونشأت فكرة تكوين فريق نسائي لكرة القدم بمنطقة الباحة من خلال ما طرحته قائدة الفريق خلود الغامدي على مدير فرع وزارة الرياضية في المنطقة، ثم الموافقة والمبادرة بتكوين الفريق.

ويضم الفريق 11 لاعبة تحت إشراف قائدة الفريق خلود الغامدي، وكانت أولى مشاركاته في اليوم الوطني 99 بمدينه الملك سعود الرياضي في الصالة المغلقة، بحضور الأميرة دينا بنت سعود.

وأقيمت عدد من المباريات الودية للفريق، كما مثل -لأول مرة- منطقة الباحة في بطولة «كأس الأهداف العالمية» في دوم الاتحاد بمنطقة الشرقية التي أقيمت على مستوى المملكة.

وقالت مشرفة الفريق خلود الغامدي، في لقاءها مع مراسل وكالة «واس»، إن الفريق يتدرب 3 أيام في الأسبوع على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في مدينة الباحة، داعية فتيات المنطقة الراغبات في الالتحاق بالفريق إلى المبادرة والحضور خلال أوقات التدريب.

وشددت على اهتمام أمير المنطقة بالفريق، وكذلك مدير فرع وزارة الرياضية، ومدير فرع وزارة النقل، وما لقيه الفريق من دعم من رئيس الغرفة التجارية في المخواة، ماشي العمري.

واختتمت «الجميع يتطلع إلى أن يكون الفريق نموذجاً للفرق الصاعدة والمبتدئة في المنطقة، والفريق الأول في المنطقة الجنوبية بمشيئة الله، ومن ثم الوصول الى مرحلة الاحتراف ومنافسة الفرق الكبيرة بالمملكة».

وقبل أيام، استقبل أمير منطقة الباحة الفريق النسائي، بعد مشاركته في بطولة «كأس العالم للأهداف العالمية»، مهنئاً إياهن على مشاركتهن في هذه البطولة.

وقال أمير الباحة إن الرياضة النسائية في المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً, وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل دعم القيادة الرشيدة.