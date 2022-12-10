رونالدو ينهار بالبكاء بعد خسارة البرتغال أمام المغرب

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى نوبة بكاء، بعد وداع بطولة كأس العالم 2022 والتي قد تكون آخر بطولة له في مسيرته، حيث يبلغ من العمر 37 عاما.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا عربيا وأفريقيا بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء أمام المغرب للمرة الثانية على التوالي لأول مرة فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وحل بديلا في الشوط الثاني.

وعقب انتهاء المباراة انهار رونالدو بشكل كبير ودخل فى نوبة بكاء، حيث كان يأمل تحقيق لقب كأس العالم قبل نهاية مسيرته الحافلة بالإنجازات.