المغرب يضمن 25 مليون دولار بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم

ضمن المنتخب المغربي الحصول على 25 مليون دولار، على الأقل، بعد التأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022، عقب الإطاحة بمنتخب البرتغال من الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا عربيا وأفريقيا بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد سبق وأعلن أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الفريق التى ستسمح للاعبين بالمشاركة فى المحفل العالمي وسيوزع فيفا 440 مليون دولار، بحد أقصى 370 ألف دولار يدفع لكل لاعب.

وأشار الفيفا إلى أن صاحب المركز الرابع سيحصل على 25 مليون دولار، فيما يحصل بطل كأس العالم على 42 مليون دولار، أما الوصيف فيحصل على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث يحصل على 27 مليون دولار.

وجاءت جوائز كأس العالم كالتالى..

الفائز بكأس العالم: 42 مليون دولار

الوصيف: 30 مليون دولار

صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار

صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار