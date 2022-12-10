“فيفا”: تأهل #المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم نصر لكل العرب

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 هو نصر لكل العرب.

وقال الاتحاد الدولي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أصبح المغرب أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال”.

وهنأ “فيفا” المنتخب المغربي بالإنجاز التاريخي قائلا: “ألف مليون ترليون مبروك لأسود الأطلس فعلها الرجال، إلى نصف النهائي”.

وتابع الاتحاد الدولي في سلسلة تغريدات: “بهدفه أمام البرتغال، أصبح يوسف النصيري الهداف التاريخي للمغرب في بطولة كأس العالم”.

ومساء اليوم السبت، حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 بالفوز على المغرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما.