“إنجازات كبيرة”.. تقدُّم “التعليم العام” في مؤشرات الأداء العالمية خلال 2022

أسهمت جهود وزارة التعليم لتطوير التعليم العام في تحسين نتائج التعلّم، وتعزيز قدرة قطاع التعليم العام في المملكة على المنافسة عالمياً، إلى جانب تحقيق العديد من المنجزات خلال العام 2022، ومواصلة التقدّم في مؤشرات الأداء العالمية في مجال التعليم، وذلك في ظل الاهتمام والدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لقطاع التعليم.

واحتلت المملكة المركز الثالث في مؤشر إجمالي الإنفاق على التعليم، بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2022م، حيث وصل إجمالي ميزانية وزارة التعليم للعام المالي المنقضي ما يزيد على 185 مليار ريال، بما يشكّل 19.4% من مخصصات القطاعات في ميزانية الحكومة عام 2022، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بالتعليم ودوره في بناء الإنسان وتنمية الوطن.

وتقدمت المملكة خمس مراتب في مؤشر التنمية البشرية (HDI) الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، كما سجل التعليم السعودي نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية لقطاع التعليم، حيث تقدّم في 16 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022.

وواصلت وزارة التعليم مشاريعها وبرامجها التطويرية خلال هذا العام، حيث تم تنفيذ وتدشين 1,148 مشروعاً تعليمياً في المناطق والمحافظات، تستوعب 706,507 طلاب وطالبات، كما تم التوسّع في مشروع الطفولة المبكرة وقبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بإتاحة أكثر من 400 ألف مقعد للتسجيل في الروضات هذا العام، وتقديم 11547 وظيفة تعليمية جديدة؛ كأضخم عدد للوظائف في القطاع الحكومي منذ الجائحة.

وأثمرت جهود الوزارة في مجال التعليم المستمر ومحو الأمية عن خفض نسبة الأمية الأبجدية إلى 3.7%، كما تم اعتماد منظمة اليونسكو مدينة ينبع الصناعية مدينة تعلّم دولية، كثاني مدن المملكة بعد الجبيل الصناعية، ووصل عدد المتطوعين في قطاع التعليم إلى أكثر من 158 ألف متطوّع.

وحظي النموذج السعودي في إتاحة التعليم عن بُعد وأدوات التعليم الإلكتروني للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بإشادات دولية عديدة، وأحدثها الدراسة الصادرة عن البنك الدولي، وكذلك إشادة منظمة اليونسيف لدول الخليج العربية، إضافةً إلى اختيار توثيق نموذج منصة "مدرستي" ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم عن بُعد من قبل اليونيسكو، إلى جانب حصول طلبة المملكة على 88 جائزة وميدالية في الأولمبيادات والمسابقات الدولية.​