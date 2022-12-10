فرنسا يضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم

تأهل منتخب فرنسا لنصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي ليضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا ضد المغرب في نصف النهائي.

تقدم تشواميني، بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 17، بتسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس بيكفورد، ليمنح بلاده التقدم في شوط اللقاء الأول أمام الإنجليز.

وفي شوط اللقاء الثاني، تعادل المنتخب الإنجليزي، عن طريق قائده هاري كين في الدقيقة 54 من علامة الجزاء، قبل أن يخطف أولفيه جيرو هدف الفوز لفرنسا بالدقيقة 78، ليمنح بلاده بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

أهدر هاري كين، ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي، في الدقيقة 83 من زمن المباراة، ليحرم بلاده من معادلة النتيجة، ويمنح فرنسا بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم.

تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن المنتخب الفرنسي، نجح في الفوز وحصد بطاقة التأهل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا المنتخب المغربي، الذي حسم التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب المنتخب البرتغالي.