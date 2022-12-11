هل لابد من الإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة؟.. “#حساب_المواطن” يجيب #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن" مدى إلزام المُستفيد بإضافة الدخل العائد من العقارات المؤجرة.

وأبان في رده على استفسار أحد المتابعين على منصة "تويتر"، أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال تبويب (الإفصاح عن الدخل) بحساب المستفيد.

وأشار "حساب المواطن" إلى أن الإفصاح عن دخل العقارات المؤجرة تتم من خلال الخطوات التالية:

اختيار التبويب

الضغط على "إضافة دخل"

اختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)

تحديد مصدر الدخل (العوائد العقارية )

إضافة الدخل الشهري

الضغط على "إضافة"

"حفظ"

تجدر الإشارة إلى أنه بدأ اليوم الأحد "حساب المواطن" في إيداع المبالغ المخصصة للمستفيدين من دفعة 61 ، دفعة شهر ديسمبر، للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط.