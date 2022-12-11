طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة في المملكة.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة عند 6 درجات.

وأشار إلى أن درجة الحرارة في المجمعة والقريات بلغت 7 درجات ، فيما سجلت حائل والرياض ورفحاء 8 درجات مئوية.

وأضاف المركز أن درجة الحرارة في حفر الباطن وأبها وتبوك وبريدة والباحة والدوادمي وعرعر سجلت 9 درجات مئوية.

أمطار رعدية

وتوقع المركز، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

سيول

في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

الضباب

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: