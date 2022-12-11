وزير_المالية: الإيرادات غير النفطية غطت 40 % من الإنفاق في 2022 #عاجل #ملتقى_الموازنة

قال وزير المالية محمد الجدعان ، إن الرحلة من عجز الموازنة الى تحقيق فائض كانت طويلة وصعبة، بدأت من 5 سنوات ببرنامج التوازن المالي، وكان العجز وقتها 15% من الناتج المحلي، اضطررنا لسحب تريليون ريال من الاحتياطيات وتقريبا تريليون ريال من الدين لسد العجز.

وأكد : انتقلنا من برنامج التوازن المالي إلى ‎برنامج الاستدامة المالية.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها المملكة خلال الخمس سنوات وصلت بنا إلى صفر عجز وحققنا فائض.

وأضاف أن الإيرادات غير النفطية غطت نحو 40 % من الإنفاق في 2022.

وأشار إلى أن المملكة من أوائل الدول التي اتخذت اجراءات استباقية للسيطرة على التضخم.

وأضاف الجدعان في ملتقى الميزانية 2023 المنعقد اليوم، أن السنوات الخمس الماضية شهدت إصلاحات هيكلية كبيرة تم خلالها التحول من العجز في الميزانية إلى الفائض.

وذكر أن الاعتماد على الإيرادات من النفط أدى في السابق إلى العجز في الميزانية، والآن تم الانتقال من مرحلة برنامج التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية الذي يخطط على مدى 5 سنوات أو أكثر.

وانطلق اليوم ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان.

وتحدث الوزير الجدعان خلال الجلسة الأولى للملتقى، التي تأتي بعنوان "الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي"، إلى جانب وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عمار الخضيري.

بينما تحدث وزير الطاقة في الجلسة الثانية، وعنوانها "طاقة مستدامة"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبونيان، والنائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية سابقاً عبدالعزيز القديمي.

ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان "الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني"، و"دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية"، و"أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي"، و"تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي"، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.