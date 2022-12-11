وزير_المالية: توفير البضائع والسلع أهم بكثير من #ارتفاع_الأسعار (#فيديو)

قال وزير المالية محمد الجدعان أن وفرة البضائع أهم بكثير من ارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال ملتقى ميزانية العام 2023 الذي أجرى اليوم الأحد، أنه قد يكون هناك انخفاض في الأسعار ولكن لا توجد بضائع ، بالأسواق، وهذا غير مفيد .

وأشار إلى أنه كانت هناك استراتيجية واضحة لتوفير البضائع وكذلك وفرة مالية للتجار لاستيراد ما يلزم من البضائع ، مع ضمان توفير مخزون جيد من البضائع.