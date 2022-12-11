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الأخبار المحلية

#وزير_الاقتصاد: معظم سكان #المملكة من الشباب وهذه فرصة لخلق عناصر إنتاجية في المستقبل

11 ديسمبر 2022 · < 1 minute
وزير الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إن معظم سكان المملكة من جيل الشباب وهذه فرصة يجب ان تنتهز لخلق عناصر إنتاجية في المستقبل.

وأضاف خلال ملتقى ميزانية العام 2023 الذي أجرى اليوم الأحد، إن 60% من سكان المملكة أقل من عمر 30 عاماً، و41% تحت 25 وهي فرصة لخلق عناصر إنتاجية، مشيراً إلى أنه لا يوجد خيار آخر سوى تمكين المواطن وخلق فرص أمامه .

ولفت إلى أن المالية العامة مستقلة نوعا ما، ومع تذبذب أسعار النفط نحاول السيطرة على الانفاق ونجعله مستقرًا.

 

 

 

 