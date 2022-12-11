وزير_الاقتصاد: معظم سكان #المملكة من الشباب وهذه فرصة لخلق عناصر إنتاجية في المستقبل

قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إن معظم سكان المملكة من جيل الشباب وهذه فرصة يجب ان تنتهز لخلق عناصر إنتاجية في المستقبل.

وأضاف خلال ملتقى ميزانية العام 2023 الذي أجرى اليوم الأحد، إن 60% من سكان المملكة أقل من عمر 30 عاماً، و41% تحت 25 وهي فرصة لخلق عناصر إنتاجية، مشيراً إلى أنه لا يوجد خيار آخر سوى تمكين المواطن وخلق فرص أمامه .

ولفت إلى أن المالية العامة مستقلة نوعا ما، ومع تذبذب أسعار النفط نحاول السيطرة على الانفاق ونجعله مستقرًا.

فيديو | وزير الاقتصاد والتخطيط: 60% من السكان تحت عمر 30 و41% تحت 25 وهي فرصة لخلق عناصر انتاجية #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/uHUmXlyp2a — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022