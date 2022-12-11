وزير_الاقتصاد: نمو ‎الاستثمار الخاص في #المملكة بنسبة 27% #ملتقى_الميزانية_2023

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إن رؤية 2030 مبنية على إستراتيجيات ومستهدفات بدأناها قبل 7 سنوات.

وأوضح أن الميزانية اليوم تدعم الاستمرار في تنفيذ هذه الرؤية، لافتاً إلى أن الميزانية «ميزانية تنفيذ إستراتيجيات» تدعمنا في تحقيق الرؤية

وأشار وزير الاقتصاد، إلى نمو ‎الاستثمار الخاص 27% حتى نهاية الربع الثالث من العام لافتاً أن نسبة مشاركة القطاع الخاص قبل الرؤية كانت أقل من 40% والآن وصلنا إلى 43% والمستهدف الوصول إلى 65% بنهاية 2030.

وقال :نتواصل مع ‎القطاع الخاص باستمرار لفهم احتياجاته وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفاعلة.

وأكد أن المملكة لديها اقتصاد قوي ومتين ومرن.

وأضاف أن المالية العامة مستقلة نوعا ما، ومع تذبذب أسعار النفط نحاول السيطرة على الانفاق ونجعله مستقرًا.

وانطلق اليوم ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان.

وتحدث الوزير الجدعان خلال الجلسة الأولى للملتقى، التي تأتي بعنوان "الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي"، إلى جانب وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عمار الخضيري.

بينما تحدث وزير الطاقة في الجلسة الثانية، وعنوانها "طاقة مستدامة"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبونيان، والنائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية سابقاً عبدالعزيز القديمي.

ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان "الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني"، و"دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية"، و"أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي"، و"تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي"، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.