وزير_الطاقة: “#أوبك+” بعيدة عن الشأن السياسي.. والمنظمة حريصة على الحد من تقلبات سوق النفط #عاجل

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن منظمة "أوبك بلس" تعمل وفق منظور اقتصادي بعيدا عن الشأن السياسي، مضيفاً أن المنظمة نجحت في تجاوز جميع التحديات الجيوسياسية وجائحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال ملتقى ميزانية العام 2023 اليوم الأحد، أن منظمة أوبك بلس حريصة على الحد من تقلبات أسواق النفط، مشيراً إلى أن المنظمة لديها برامج ورؤية ومستهدفات للحفاظ على سوق الطاقة.

وأشار إلى أن المجهود الجماعي لمجموعة ‎أوبك + هو المحقق لما نسميه "معجزة" خصوصاً في 2022 ، منوهاً بأن الوضع الاقتصادي العالمي فيه إفراط بمنهجية ‎البنوك المركزية بالتعامل مع تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال: في كل المراحل تمكنا في أوبك + من التعامل والتعايش مع كل المتغيرات، لافتاً أن أوبك+ تعمل وفق آلية ومنظور اقتصادي بحت دون الدخول في جوانب سياسية أو تحالفات