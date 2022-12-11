وزير_الطاقة: #المملكة لديها مقومات لتصبح أكبر دولة مصدرة للهيدروجين الأخضر والأزرق #ملتقى_ميزانية2023

قال وزير الطاقة، عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة لديها مقومات لتصبح أكبر دولة مصدرة للهيدروجين الأخضر والأزرق .

وأوضح أنه يجري الآن تخفيف استهلاك البترول محلياً وزيادة توفير الطاقة من مصادر أخرى.

وأضاف‏ ‎وزير الطاقة، خلال الجلسة الحوارية الثانية ضمن ‎ملتقى ميزانية2023 ، أن التحدي الأساسي هو الحفاظ على مصادر الدخل مهما بلغت "المؤثرات الصوتية"

وقال وزير الطاقة إن التطورات العالمية أثبتت صحة قرارات أوبك بلس، وانتقلنا من الفترة الحرجة والصعبة عام 2020 إلى مانحن عليه اليوم

وأوضح وزير الطاقة: تمكنا في «أوبك+» من التعامل والتعايش مع كافة المتغيرات، وانتقلنا إلى مرحلة مختلفة في 2022 يطغى عليها الجانب السياسي.

‏‎وأكد وزير الطاقة أن ما يهمنا في أوبك + هو الحد من تقلبات السوق ما كان ذلك ممكناً، ما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتمكين القطاع.

وأشار إلى أن المجهود الجماعي لمجموعة ‎أوبك + هو المحقق لما نسميه "معجزة" خصوصاً في 2022

وأوضح : نحرص على مشاركة كل أعضاء أوبك بلس في قرارات المجموعة، والمجهود الجماعي لاوبك+ نجح وحقق معجزة ونسعى أن نكون منظمين للأسواق، ويهمنا الحد من التقلبات.

ويرى أن الوضع الاقتصادي العالمي فيه إفراط بمنهجية ‎البنوك مركزية بالتعامل مع التداعيات

وقال: في كل المراحل تمكنا في أوبك + من التعامل والتعايش مع كل المتغيرات، لافتاً أن أوبك+ تعمل وفق آلية ومنظور اقتصادي بحت دون الدخول في جوانب سياسية أو تحالفات.