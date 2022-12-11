وزير_الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة بالأودية لمواجهة #السيول #عاجل

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ، إنه تم رصد ميزانية للسيول ، حيث تم عمل دراسات هيكلية لأغلب المناطق من أجل تقليل المساكن الموجودة في الأودية.

وأضاف خلال ملتقى ميزانية العام 2023 الذي أجرى اليوم الأحد، إنه يتم دراسة نزع ملكيات هذه المساكن الموجودة بالأودية، من أجل تغطية السيول الموجودة في هذه المناطق.

وأكد أنه منذ انطلاق برنامج "الإسكان" فقد تم خدمة مليون و400 ألف أسرة ونسب التملك تسير كما هو مخطط لها والعام القادم ستزداد إلى 1%.

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية: لتعزيز جودة الحياة والتقليل من المخاطر.. رصدت ميزانية خاصة للسيول #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/1RCWqJ5Hom — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

وزير الإسكان ، المملكة ، منتدى الميزانية 2023، سيول