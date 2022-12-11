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الأخبار المحلية

#وزير_الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة بالأودية لمواجهة #السيول #عاجل

11 ديسمبر 2022 · < 1 minute
ماجد الحقيل

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ، إنه تم رصد ميزانية للسيول ، حيث تم عمل دراسات هيكلية لأغلب المناطق من أجل تقليل المساكن الموجودة في الأودية.

وأضاف خلال ملتقى ميزانية العام 2023 الذي أجرى اليوم الأحد، إنه يتم دراسة نزع ملكيات هذه المساكن الموجودة بالأودية، من أجل تغطية السيول الموجودة في هذه المناطق.

وأكد أنه منذ انطلاق برنامج "الإسكان" فقد تم خدمة مليون و400 ألف أسرة ونسب التملك تسير كما هو مخطط لها والعام القادم ستزداد إلى 1%.

 

 

وزير الإسكان ، المملكة ، منتدى الميزانية 2023، سيول

 