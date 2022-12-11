وزير_الصحة: وصلنا إلى 70% من الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.. و #ميزانية2023 تضمنت استكمال المشاريع الصحي #ملتقى_الميزانية2030

قال ‏‎وزير الصحة، إن عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بصدور الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات.

وأوضح‏ ‎وزير الصحة أن ميزانية 2023 تضمنت استكمال عدد من المشاريع الصحية التي شهدت تحديات خلال السنوات الماضية ،لافتا أن الوزارة ستسمر العام القادم بإنشاء مستشفيات جديدة.

ووجه رسالة القطاع الصحي "صحة الإنسان أولا" في جميع مضامينها.

وأشار‏ ‎وزير الصحة إلى أن نتائج الفحص المبكر لسرطان الثدي خلال 2022 كانت مبهرة لنا، حيث وصلنا إلى نسبة 70% من الاكتشاف المبكر مقارنة بنسبة 40% في السنوات الماضية.

وانطلق اليوم ملتقى الميزانية 2023، بمشاركة أبرز الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير المالية محمد الجدعان.

وتحدث الوزير الجدعان خلال الجلسة الأولى للملتقى، التي تأتي بعنوان "الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي"، إلى جانب وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عمار الخضيري.

بينما تحدث وزير الطاقة في الجلسة الثانية، وعنوانها "طاقة مستدامة"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبونيان، والنائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية سابقاً عبدالعزيز القديمي.

ويضم الملتقى 4 جلسات أخرى بعنوان "الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني"، و"دور البُنى التحتية والخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية"، و"أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي"، و"تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي"، بمشاركة وزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والاستثمار، ولفيف من المسؤولين.