شقيقة رونالدو تلمح لإمكانية استمراره حتى كأس العالم 2026

علقت كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، على خروج منتخب بلادها من كأس العالم، بعد الهزيمة أمام المغرب بهدف نظيف فى الدور ربع النهائي، وكتبت كاتيا أفيرو عبر حسابها على انستجرام، "41 عاما هو جوهرة الحياة."

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو سيصل إلى 41 عاما فى كأس العالم القادم والمقرر إقامته فى 2026.

وحجز منتخب المغرب مقعده بين الكبار فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا عربيا وأفريقيا، بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي.