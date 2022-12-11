بإعفاء 10%.. #فرصة_استثمارية على مساحة 2 مليون متر في #الشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل وصيانة مخطط «ش.د 853» الواقع في غرب الدمام، بمساحة قرابة 2 مليون متر مربع، مع تنفيذ وتطوير البنية التحتية.

ويتضمن المخطط أنشطة استثمارية متعددة، تجارية وسكنية وورش وأنشطة مساندة، بمدة 25 سنة قابلة للتمديد، ما يحفز المستثمرين ويرفع جاذبية الاستثمارات في الأمانة، بضمان بنكي يصل إلى 25٪ فقط، وإعفاء يصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد.

وشددت الأمانة على أن الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات، وتنمية الإيرادات، وتعزيز عناصر جودة الحياة في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وخصخصة الأعمال.

ودعت الأمانة جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص» بكل سهولة للمشاركة في الفرص الاستثمارية.