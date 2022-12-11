الأرصاد : أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الخميس المقبل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة، تبدأ مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى الخميس المقبل، تشمل منطقة مكة المكرمة: «العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان».

ويتوقع أن يمتد تأثير الحالة المطرية بهطول أمطار متوسطة في مجملها، من يوم غد الاثنين إلى الخميس المقبل، تشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع، الحناكية)، والحدود الشمالية (رفحاء)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح).

كما تشمل أجزاء من مناطق عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، بارك)، وجازان (فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر)، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة).

ويصحب الحالة المطرية تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدني للرؤية الأفقية.

وأهاب المركز بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.