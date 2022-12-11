وزير #البيئة_والمياه: 90 مليار ريال قيمة المشاريع تحت التنفيذ #ملتقى_الميزانية2023

قال عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، إن حجم الاستثمارات السعودية في قطاع المياه كبير جداً، حيث يبلغ حجم المشاريع التي تم إقرارها ورصد ميزانياتها 145 مليار ريال.

الوزارة أكملت مشاريع بقيمة 40 مليار ريال تقريباً

وأوضح الفضلي في ملتقى الميزانية 2023 المنعقد اليوم، أن قيمة المشاريع تحت التنفيذ لدى الوزارة تبلغ 90 مليار ريال، كما أكملت الوزارة مشاريع بقيمة 40 مليار ريال تقريباً في مختلف المناطق والمحافظات السعودية خلال العام الجاري ودخلت الخدمة.

كمية المياه في الشبكات تبلغ حالياً 12 مليون متر مكعب

وبيّن أن كمية المياه في الشبكات في السعودية تبلغ حالياً 12 مليون متر مكعب، 65% منها يأتي من مياه التحلية، لافتاً إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على المياه ليبلغ 18 مليون متر مكعب في 2030، وستشكل مياه التحلية منها 90%.

إنتاج بلغ 9.4 مليون متر مكعب.. والعام القادم سيرتفع إلى 11 مليون متر مكعب

وأشار إلى أن إنتاج السعودية من المياه لا يتجاوز 5.5 مليون متر مكعب في عام 2015، فيما يبلغ الإنتاج حالياً 9.4 مليون متر مكعب والعام القادم سيرتفع إلى 11 مليون متر مكعب.