متاحة عبر هذه المنصة.. إطلاق «عيادة افتراضية» لخدمة كبار السن

أطلقت وزارة الصحة خدمة العيادات الافتراضية لطب كبار السن، التي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بجودة حياة كبار السن في المملكة، بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مستشفى «صحة» الافتراضي.‎

وتقدم العيادة خدمة التقيم الشامل لكبار السن من خلال مختصين في أمراض طب هذه الفئة، وذلك لعموم كبار السن من عمر 65 سنة فأكثر عن طريق موعد افتراضي.

وتتضمن معايير الإحالة للعيادة أن يعاني كبير السن من «مرض باركنسون ، هشاشة العظام ، السقوط ، اضطراب النوم ، الخرف والزهايمر»، وغيرها من الحالات المتعلقة بالضعف الوظيفي والذهني المرتبط بالتقدم في العمر.

والإحالة للعيادة الافتراضية متاحة لجميع كبار السن عبر برنامج «إحالتي» من جميع المستشفيات، إضافة إلى مراكز الرعاية الأولية في مختلف مناطق المملكة.