ّ#وزير_الطاقة: تأثير العقوبات الأوروبية على #النفط_الروسي “غير واضح”

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن تأثير العقوبات الأوروبية على النفط الخام الروسي، وتدابير فرض سقف على الأسعار "لم تأتِ بعد بنتائج واضحة"، موضحًا أن تنفيذها يكتنفه عدم الوضوح.

عقوبات وسقوف

وأضاف سموه، في كلمته أمام منتدى في الرياض في أعقاب إعلان بيانات خاصة بموازنة المملكة لعام 2023: "ما هو واقع الآن من مواضيع عقوبات وسقوف أسعار فرضت، كلها حقيقة لم تأت بعد بنتائج واضحة".

رد الفعل

وتابع: "من البدايات للآن نشاهد حالة عدم يقين في الممارسة في إجراءات متعددة لم يتم بعد التثبت منها"، مشيرًا إلى أن رد فعل الجانب الروسي لم يتضح بعد ويتعين أخذه بعين الاعتبار عند النظر في وضع الأسواق العالمية.

أغراض سياسية

وأكمل: "هذه الأدوات أنشئت لأغراض سياسية، ومدى قدرتها على تحقيق الأغراض السياسية لم يتضح بعد".

كبح التضخم

وفيما يتعلق بتحركات البنوك المركزية لكبح التضخم، قال سموه: "ما زالت البنوك المركزية الآن مسيطر عليها عملية تحكيم التضخم، أيا كانت كلفة هذه الإجراءات وإن كانت سيكون لها آثار سلبية على النمو الاقتصادي العالمي".

أوبك بلس

وبين أنه اتضح أن قرار مجموعة أوبك+ بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا في الخامس من أكتوبر كان القرار الصحيح، بالنظر إلى أحدث التطورات.