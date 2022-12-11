جدة تستضيف الجولة الأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022

يصل موسم 2022 من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية إلى نهايته مع خوض الجولة الرابعة «رالي جدة»، في المدة ما بين 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، ليعود «رالي جدة» إلى الحياة منذ آخر نُسخة أقيمت في 2016.

ويُشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على تنظيم «رالي جدة»، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبرعاية عبد اللطيف جميل للسيارات.

وتضم القائمة الأولية للمشاركين في الرالي 29 سيارة، و10 دراجات نارية، و3 درّاجات نارية رُباعية العجلات «كوادز».

وُيعدّ السائق السعودي يزيد الراجحي المرشَّح الأبرز للفوز بالرالي، ومعه لقب السائقين لموسم 2022. ويتصدر «يزيد»، سائق تويوتا «هايلوكس – أوفردرايف»، الترتيب العام للبُطولة متقدمًا بـ 32 نُقطة عن أقرب مُنافسيه، السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال، نفس المُنافس الذي واجهه «يزيد» في طريقه للظفر بلقب كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا باها» خلال الجولة الأخيرة في دبي، الذي أُقيم مطلع هذا الشهر.

وتضم القائمة مُنافسين آخرين، أبرزهم السعوديون خالد الفريحي، سائق «فريق حرس الحدود»، والثنائي المشارك في سيارات «كان - آم- مافريك»، السائقان حمد الحربي ودانيا عقيل، الذين يُنافسون على المركز الثالث في البُطولة. وسيبدأ «خالد» الرالي، الذي يُقام في عروض البحر الأحمر، متقدمًا بـ7 نقاط على «حمد»، وبـ 18نُقطة على «دانيا»، علمًا بأن الأخيرة تمكنت من الفوز بلقب وصافة فئة «تي 3» للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية في كأس العالم لراليات الباها.

وفي فئة «تي 2» للسيارات من الإنتاج التجاري، يتصدَّر السائق السعودي أحمد الشقاوي الترتيب العام لهذه الفئة، بفارق نُقطة واحدة عن مواطنه مطير الشمري، علمًا بأن السائقين السعوديين يُسيطرون على هذه الفئة، وفازوا بلقبها في الجولات الثلاثة السابقة: عسير والقصيم وحائل.

وبالنسبة للجولة الأخيرة لمُنافسات الدرّاجات النارية بنوعيها، العادية ذات العجلتين، ورُباعية العجلات «كوادز»، فمن بين المرشحين في فئة الدرّاجات ذات العجلتين، الدرّاجان السعوديان مشعل الغنيم وعبد الحليم المغيرة، والإماراتي عثمان الغفلي.

ويتنافس في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات «كوادز»، درّاجون أقوياء من السعودية، هم: عبد المجيد الخليفي، وهيثم التويجري، وهاني النومسي، وجميعهم سيُشاركون على متن درّاجات «ياماها». وفاز «عبد المجيد» بلقب فئة «كوادز» في كأس العالم لراليات الباها، من الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية «فيم باها»، وذلك في الجولة الأخيرة التي أُقيمت في دبي.

وأُقيم رالي جدة للمرة الأولى في 2014، وفاز به يزيد مع الملّاح الفِرنسي أليكس وينوك في سيارة «هامر»، وحافظ «يزيد» على تفوقه في العام التالي، عندما عاوَنه الملّاح الألماني تيمو غوتشالك. وفازَ السائق القطري عادل حسين عبد اللـه، يُساعده الملّاح الفِرنسي سيباستيان ديلاوناي بلقب الرالي في 2016، في سيارة من فئة «تي 2».

وفاز عبد المجيد مرتين بلقب فئة «كوادز»، في عامي 2014 و 2015، فيما لم تُشارك الدرّاجات النارية بنوعيها في نُسخة 2016.

ويُشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سُلطان العبد اللـه الفيصل على تنظيم الجولة الرابعة «الأخيرة» من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل للسيارات.

وتبدأ فعاليات الرالي بإقامة حفل بداية في استاد جدة، يبدأ الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس المقبل 15 ديسمبر الجاري، ويخوض بعدها المُشاركون مرحلةً خاصة طولها 10 كم، تبدأ الساعة 2:35 بعد الظهر.

وتبدأ المنافسات الفعلية للرالي يوم الجُمعة، بخوض مرحلة خاصة في الصحراء حول جدة، وينتهي في مركز ثول البحري الخلاب على البحر الأحمر، ويمتد لمسافة 197 كم، وهي مقسمة إلى قسمين: الأول طوله 109 كم، والآخر طوله 88 كم، يفصل بينهما مقطع محايد فيه نُقطة للتزود بالوقود للدراجات النارية و«كوادز»، والسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية «تي 3»، ومن الإنتاج التجاري «تي 4».

وتُختتم مُنافسات الرالي يوم السبت 17 ديسمبر، بالمرحلة الخاصة الثانية، طولها 131 كم، تنتهي في محافظة خليص الزراعية التاريخية في منطقة مكة المكرمة، مقسمة على قسمين، الأول طوله 109 كم، والآخر طوله 22 كم.

الترتيب العام المؤقت لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022 بعد الجولة الثالثة:

1- يزيد الراجحي (السعودية): 120نُقطة

2- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا): 88نُقطة

3- خالد الفريحي (السعودية): 53نُقطة

4- حمد الحربي (السعودية): 46نُقطة

5- دانيا عقيل (السعودية): 35نُقطة

6- محمد التويجري (السعودية): 29نُقطة

7- صالح السيف (السعودية): 28نُقطة

8- عبد اللـه اليعيش (السعودية): 23علامة

8- سعيد الموري (السعودية): 23علامة

10- عبد الله السند (السعودية): 20نُقطة

الترتيب العام لفئة السيارات من الإنتاج التجاري الواسع «تي 2»:

1- أحمد الشقاوي (السعودية): 17نُقطة

2- مطير الشمري (السعودية): 16نُقطة

3- مشاعل العبيدان (السعودية): 15نُقطة

4- جعفر القحطاني (السعودية): 14نُقطة

4- أحمد القشعمي (السعودية): 14نُقطة

6- أحمد الشمري (السعودية): 10نقاط

7- المشنا الرمالي (السعودية): 9نِقاط

7- عويد الشمري (السعودية): 9نِقاط

9- حيلان السبيعي (السعودية): 8نِقاط

10- متعب الشمري (السعودية): 7نِقاط

الترتيب العام لفئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع «تي 4»:

1- ماجد الثنيان (السعودية): 6نِقاط

1- مها الحملي (السعودية): 6نِقاط

1- سُفْيَان العُمَر (السعودية): 6نِقاط

4- خالد الشمري (السعودية): 4نِقاط

5- خالد الحمزاني (السعودية): 3نِقاط

6- مشعل الشمري (السعودية): 2نُقطتان

7- عبد اللـه اللحيدان (السعودية): 1نُقطة