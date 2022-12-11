بينهم 76 طفلًا و12 امرأة.. #الاحتلال_الإسرائيلي يعتقل 490 فلسطينيًا

كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، أن إسرائيل اعتقلت خلال شهر نوفمبر الماضي، 490 فلسطينيًا، من بينهم 76 طفلا و12 امرأة.

وأوضحت أن من بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، 34 أسيرة، ونحو 150 قاصرًا، و835 معتقلًا إداريًا، من بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين إداريا، أي دون محاكمة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.

وبدأت إسرائيل خلال الأشهر الماضية عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية وقالت إن الهدف منها إحباط الهجمات الفلسطينية وتتضمن القيام بحملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.