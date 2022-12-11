إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة «Shaheen Express» إلى ميناء الملك عبد العزيز

أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، اليوم، إضافة شركة «Maersk» خدمة الشحن الملاحية الجديدة «Shaheen Express» إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية مع شبه القارة الهندية والخليج العربي.

وترتبط إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة بالهدف الاستراتيجي للهيئة، الذي يتمثل في تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور لربط 3 قارات.

وتُسهم الخدمة في ربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بـ3 موانئ عالمية هي: «ميناء جبل علي، ميناء موندرا، ميناء بيبافاف»، من خلال سفينتين بطاقة استيعابية تصل إلى 1,700 حاوية قياسية، مرة واحدة أسبوعيًا، بما يُسهم في مضاعفة الواردات والصادرات الوطنية، ويزيد من الفرص التنافسية بين خدمات الشحن الملاحية بوجود خيار جديد أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

وشهد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام خلال عام 2022، إضافة عدد من الخطوط وخدمات الشحن الملاحية الجديدة من بينها خدمة الشحن «FAM» التابعة لشركة «Sea Lead»، بالتعاون مع «الشركة السعودية العالمية للموانئ»، المشغل لمحطتي الحاويات في الميناء، وخدمة «EJBS» المضافة من الخط الملاحي «Emirates Shipping Line»، والخط الملاحي «GIX2» المضاف من شركة «ALADIN EXPRESS DMCC».

وعزز الميناء تنافسيته وخططه التوسعية بإضافة مينائي شانغهاي وسنغافورة على خدمة الشحن الملاحية التابعة لشركة «PIL»، بما يدعم عمليات الاستيراد والتصدير، ويؤكد كفاءته التشغيلية، خاصة أن الميناء في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في مؤشر «كفاءة أداء موانئ الحاويات» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021م، وذلك نتيجة لعمليات التطوير المُستمر ومواصلة النجاحات، التي أسهمت بدورها في تعزيز الإنتاجية وتأكيد ما يمتلكه من قدرات لوجستية نوعية.